محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء يشهدان حفل تكريم أسر الشهداء والمصابين

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، الاحتفال بيوم الشهيد المحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بحضور اللواء أركان حرب السيد الغالى مدير جمعية المحاربين القدماء، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأسر شهداء ومصابى الحرب .

وفى بداية الحفل وقف محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء والحضور دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق أمن الوطن وسلامة أراضيه .

وأكد محافظ قنا، أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتى تخليدًا لذكرى شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن مصرنا الغالية ليسجلوا أروع البطولات وحققوا لنا ما ننعم به ونعيشه الآن من أمن وأمان .

ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم وآبائهم من تضحيات وبطولة ، مؤكدا علي أن المحافظة تطلق أسماء الشهداء علي الميادين والمدارس والمعاهد الازهرية تخليدا لذكراهم ولتظل شاهدة على بطولاتهم من أجل الوطن .

وفى ختام الاحتفال قام المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بمنحهم عدد من الهدايا العينية .



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم



محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين خلال حفل التكريم