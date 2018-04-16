محافظ دمياط يحيل شكوى أحد المواطنين للتحقيق بالنيابة الإدارية بفارسكور

محافظ دمياط يحيل شكوى أحد المواطنين للتحقيق بالنيابة الإدارية بفارسكورالإثنين، 16 أبريل 2018 10:30 ص
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
إضافة تعليق
احال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام آخر بإدارة مصنع كرتون داخل الكتلة السكانية بدون ترخيص،وأن ضلع من اضلاع المصنع مقام على سور صادر له قرار إزالة.
وبالتحقيق في الشكوى من قبل إدارة الشئون القانونية،تبين أن المختصيين بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية بميت الخولى، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة الأمن الصناعي لغلق المصنع الغير مرخص.
وقرر المحافظ إحالة التحقيق الهيئة النيابة الإدارية بفارسكور.
كما أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه،عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع أحد المواطنين على مساحة 12 قيراط بحوض الشربينية بناحية كفر شحاتة مركز كفرسعد ، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مبنى تعليمى عليها.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة