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محافظ بورسعيد يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية لمديرية التعليم

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:24 م
محافظ بورسعيد يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية لمديرية التعليم جانب من الحفل


بورسعيد – محمد فرج
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شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، حفل ختام الأنشطة الطلابية لمديرية التربية والتعليم، بمسرح مدرسة بورسعيد الدولية، بحضور الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المديرية ومجلس الأمناء.

ومن جانبه قرر المحافظ، من خلال تصريحات صحفية أثناء تفقده المعرض الذى أقيم على هامش حفل الختام، صرف مكافأة ٥٠ ألف جنيه للطلاب المتميزين ومعلمى الأنشطة الطلابية، مؤكدا على حرصه الشديد فى التواجد بختام الأنشطة ليشاهد إبداعات الطلاب والروح التنافسية الراقية بينهم.

وأكد المحافظ على أن الطالب المتميز متميز فى كل شئ، والثقة فى النفس من نتاج المدرسة والبعد عن الدروس الخصوصية، مشيدا بمواهب الطلاب التى يجب الإهتمام بها وتنميتها وتطويرها، مشددا على أن الدروس الخصوصية تدمر الطالب فهى بمثابة علم زائف وليس بناء للشخصية.

 

 


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