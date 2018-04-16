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الإثنين، 16 أبريل 2018 07:27 م
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محافظ الغربية يستقبل وفد إعلامى روسى زار نجريج لعقد لقاء مع أسرة محمد صلاح

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:56 م
محافظ الغربية يستقبل وفد إعلامى روسى زار نجريج لعقد لقاء مع أسرة محمد صلاح محافظ الغربية والوفد الروسى


الغربية - عادل ضرة - محمد طارق
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وفد من قناة "تى فى ماتش" الروسية، التى تزورالمحافظة فى مهمة خاصة لزيارة قرية نجريج بمركز بسيون محل إقامة اللاعب المصرى الدولى محمد صلاح وعمل لقاء مع عائلته حول نشأته الرياضية.

وخلال لقاء محافظ الغربية بالوفد الروسى، وجه الوفد بعض الأسئلة لمحافظ الغربية حول شخصية محمد صلاح وشعبيته الرياضية فى محافظة الغربية، والمواقف الشخصية للمحافظ مع اللاعب محمد صلاح وأهم الاسهامات التى ساهم فيها اللاعب بالنسبة لقريته والمحافظة.

وأكد محافظ الغربية، أن اللاعب الدولى محمد صلاح نموذج يحتذى به بين الشباب المصرى لأنه شاب مكافح منذ صغره وأثبت جدارته فى المجال الرياضى، موضحًا أنه تربطة علاقة شخصية بمحمد صلاح وأسرته، وقد تعهد اللاعب بزيارة محافظة الغربية قبل مونديال كأس العالم المقبل، كما أن كل فئات الشعب المصرى تتابع مبارياته باستمرار وتتمنى أن يقود المنتخب المصرى فى كأس العالم إلى مراكز متقدمة.

وعن أهم إسهامات اللاعب فى قريته بمحافظة الغربية أكد أن اللاعب له إسهامات كثيرة فى قريته والمحافظة، حيث تم إطلاق اسمه على المدرسة الثانوية التى تخرج منها فى قرية نجريج محل إقامته وكذلك على المعهد الدينى الذى تبرع ببنائه فى القرية وعلى مركز شباب القرية.

 كما تم اطلاق اسم اللاعب على شارع النادى بمدينة طنطا حيث يوجد استراحة محافظ الغربية ومبنى ديوان عام المحافظة، كما أن اللاعب له إسهامات عديدة فى المجال الإنسانى وخاصة فى المجال الصحى، حيث قدم تبرعات كثيرة شملت شراء أجهزة طبية ومساعدة حالات إنسانية كانت تحتاج إلى رعاية صحية من أبناء محافظة الغربية.

كما تبرع اللاعب بمساعدة عدد من الشباب والشابات المقبلين على الزواج فى قريتة من غير القادرين، حيث تكفل بمصاريف الزواج بالكامل.

وفى ختام لقاء محافظ الغربية بالوفد الروسى قدم الوفد الشكر للمحافظ على استضافته الكريمة للوفد وحسن المقابلة.

 

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