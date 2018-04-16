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الإثنين، 16 أبريل 2018 02:34 م
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محافظ الشرقية يفتتح ملتقى التوظيف الثاني المقام بمعهد العبور

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:25 م
محافظ الشرقية يفتتح ملتقى التوظيف الثاني المقام بمعهد العبور جانب من الملتقي


الشرقية – إيمان مهنى
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افتتح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، ملتقي التوظيف الثاني بمعاهد العبور علي طريق القاهرة الصحرواي ، والمقام من خلال توأمة بين مديرية القوى العاملة بالشرقية والمعاهد بمشاركة 56 شركة ومصنع بالقطاع الخاص لإتاحة  5  ألاف فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص وذلك بحضور الدكتور عبدالله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور و خالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة .

وطالب المحافظ الشباب بضرورة تغيير فكرة بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والإتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة لافتاً إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

وأكد على ضرورة التواصل مع الشباب في مختلف المراكز والمدن والقرى وعقد ملتقيات لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر و الإستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والممولة من الصندوق ا الإجتماعي للتنمية وبرنامج مشروعك بالمحافظة .

وطالب الشباب الإستفادة من القروض الممنوحة من برنامج مشروعك والذي تقيمه وزارة التنمية المحلية لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.

وأشاد المحافظ بدور مديرية القوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب موضحاً أنه تم إتاحة 32 ألف فرصة عمل حقيقية بالشركات والمصانع الخاصة بنطاق دائرة المحافظة .

وأوضح محافظ الشرقية أن مديرية القوى العاملة بالتنسيق مع المحافظة سوف تقوم بإقامة ملتقيات للتوظيف بكل مركز ومدينة للوصول إلى الشباب وطرح فرص العمل بالقطاع الخاص أمامهم لتشجيعهم على الحصول عليها للحد من ظاهرة البطالة ودفع عجلة التنمية والبناء .

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور أن الملتقى الثاني للتوظيف يأتي في إطار إهتمام الدولة بضرورة التوجه نحو توفير فرص عمل للخريجين وخلق فرص عمل حقيقية لمواجهة ظاهرة البطالة المنتشرة بين شبابنا والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 

 
 

 


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