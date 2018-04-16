محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء لأسرة شهيد قرية البرامون







الدقهلية شريف الديب

قدم الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الشهيد نقيب شرطه أشرف إبراهيم جاد ابن قرية البرامون مركز المنصورة، بسرادق العزاء الذى اقامته أسرة الشهيد بالقرية، والذى استشهد اثناء تأدية واجبه الوطنى بسيناء.

رافق المحافظ فى تقديم واجب العزاء اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، اللواء احمد رافت، رئيس مركز ومدينه المنصورة، القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية بالدقهلية.

وأكد المحافظ، أن مصر لن تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن.

وقرر الشعراوى، إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الثانوية بالبرامون تخليدا لذكراه، موجها بعمل جداريه يتم تصميمها من الرخام داخل المدرسة تحمل سيرته الذاتية وظروف استشهاده دفاعا عن الوطن والتصدى للإرهاب وصورة كبيره له لتقديمه وسيرته الذاتية امام الاجيال المتعاقبة ترسيخا لقيمه وفضيله الانتماء وحب الوطن.

وأعرب محافظ الدقهلية، عن امتنانه للصبر الكبير الذى بدا واضحا على وجه والد الشهيد واسرته، مؤكدا ان اسر الشهداء جميعا يمن الله عليهم دوما بالصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى.

وشدد المحافظ، على أننا جميعا نعمل بكل الجهد لتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لجميع اسر الشهداء وأن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، موجها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلونه من جهود مضنية من أجل حماية مصر وشعبها العظيم .







