مجلس مدينة الأقصر يواصل أعمال رفع كفاءة شوارع أبو الجود ومدرسة الصنايع







الأقصر - أحمد مرعى

يواصل مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، حملاته لرفع كفاءة شوارع أبو الجود، ومدرسة الصنايع، تحت إشراف رئاسة حى وسط بقيادة المهندس يوسف محمد على رئيس الحى، والدوشى سيد أحمد نائب رئيس الحى، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضى أحمد مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية.

من جانبه، أعلن العميد أيمن الشريف، أنه تتم الآن مواصلة أعمال تسوية وتجريف، ورفع كافة الرتش الموجود على جانبى الطريق بشارع مدرسة الصنايع، ومواصلة إزالة أعتاب وسلالم بشارع أبو الجود الرئيسى مع تعديل تركيب البلدورات الجديدة بالشارع والمخالفة لخط التنظيم، وتم محازاتها بخط التنظيم الجديد (80) سم من الحائط ، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، وذلك لتنفيذ العمل على أقصى سرعة ممكنة، موضحاً أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.