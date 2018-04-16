مجلس مدينة الأقصر يواصل أعمال رفع كفاءة شوارع أبو الجود ومدرسة الصنايعالإثنين، 16 أبريل 2018 08:17 ص
مجلس مدينة الأقصر يواصل أعمال رفع كفاءة شوارع أبو الجود ومدرسة الصنايع
إضافة تعليق
يواصل مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف، حملاته لرفع كفاءة شوارع أبو الجود، ومدرسة الصنايع، تحت إشراف رئاسة حى وسط بقيادة المهندس يوسف محمد على رئيس الحى، والدوشى سيد أحمد نائب رئيس الحى، وبمتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضى أحمد مسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية.
من جانبه، أعلن العميد أيمن الشريف، أنه تتم الآن مواصلة أعمال تسوية وتجريف، ورفع كافة الرتش الموجود على جانبى الطريق بشارع مدرسة الصنايع، ومواصلة إزالة أعتاب وسلالم بشارع أبو الجود الرئيسى مع تعديل تركيب البلدورات الجديدة بالشارع والمخالفة لخط التنظيم، وتم محازاتها بخط التنظيم الجديد (80) سم من الحائط ، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية، وذلك لتنفيذ العمل على أقصى سرعة ممكنة، موضحاً أن أعمال التطوير تجرى على قدم وساق للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة