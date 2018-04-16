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كلية طب جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب مفتوح للأطفال .. اليوم وغدا

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:20 ص
كلية طب جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب مفتوح للأطفال .. اليوم وغدا الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج


سوهاج - محمود مقبول
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ينظم اليوم قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشة عمل "لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال"، وذلك باستضافة الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب بجامعة المنصورة، وذلك خلال يومى 16و17 أبريل الجاري، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

 

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد العال رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية، إن الهدف من تلك الورشة توفير الخدمة الطبية العالية لأهالي المحافظة وإجراء عمليات القلب المفتوح الدقيقة للأطفال، وذلك لتوفير عناء السفر والتعب النفسي للمرضي وذويهم.

 

ويتم خلال الورشة مناظرة حالات العيوب الخلقية للأطفال بالقسم، كما سيتم تجهيز الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي من تحاليل وإشعات، بالإضافة إلى إجراء 10 عمليات لحالات تمت مناظرتها سابقا.


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