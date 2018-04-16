كلية طب جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب مفتوح للأطفال .. اليوم وغدا

كلية طب جامعة سوهاج تجرى عمليات قلب مفتوح للأطفال .. اليوم وغداالإثنين، 16 أبريل 2018 10:20 ص
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
إضافة تعليق
ينظم اليوم قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج ورشة عمل "لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال"، وذلك باستضافة الدكتور عادل الجمل أستاذ جراحة القلب بجامعة المنصورة، وذلك خلال يومى 16و17 أبريل الجاري، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد العال رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالكلية، إن الهدف من تلك الورشة توفير الخدمة الطبية العالية لأهالي المحافظة وإجراء عمليات القلب المفتوح الدقيقة للأطفال، وذلك لتوفير عناء السفر والتعب النفسي للمرضي وذويهم.
ويتم خلال الورشة مناظرة حالات العيوب الخلقية للأطفال بالقسم، كما سيتم تجهيز الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي من تحاليل وإشعات، بالإضافة إلى إجراء 10 عمليات لحالات تمت مناظرتها سابقا.
إضافة تعليق
اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة