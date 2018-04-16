ضبط 19 سيارة نقل لمخالفة السير على الطرق السريعة بالغربية

ضبط 19 سيارة نقل لمخالفة السير على الطرق السريعة بالغربيةالإثنين، 16 أبريل 2018 02:14 م
جانب من الحملة
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وجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية مختلف الأجهزة الأمنية بالمديرية بضرورة الالتزام بالمظهر الانضباطي اللائق ونشر الوعي المروري لدى كافة فئات المجتمع بهدف الوصول لحركة مرورية أمنة وميسرة وحسن معاملة المواطنين.
وقامت حملة على الطرق السريعة قادها العميد اشرف مرسى مدير ادارة المروروضباط مرور الغربية بضبط 19 حالة مخالفة لسير السيارات النقل على الجانب الايمن للطريق.
تم توزيع المطبوعات الإرشادية والتوعوية المتضمنة التعليمات المرورية على السائقين بمعرفة ضباط المرور.
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