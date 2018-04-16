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صور.. 2200 شهادة أمان لعمال نظافة البحيرة على نفقة المحافظة

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:59 م
صور.. 2200 شهادة أمان لعمال نظافة البحيرة على نفقة المحافظة 2200 شهادة أمان لعمال نظافة البحيرة


البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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منذ بدء طرح شهادة "أمان المصريين" في البنوك، وشهدت محافظة البحيرة إقبال من المواطنين على شرائها، معتبرين أن هذه الشهادة مستقبل لأبنائهم، وهى خطوة جادة لتوفير معاش لأسرهم .

من جانبها، أكدت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، إن الفكرة الأساسية من هذه الشهادة هى أن عدداً كبيراً من العمال فى مصر يعملون فى مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية، لأسرهم فى حالة الوفاة، ومن هنا كانت الفكرة أن توفر هذه الشهادة نوعاً من الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت محافظ البحيرة، إنه تم شراء 2200 شهادة على نفقة المحافظة لعمال النظافة، بمبلغ مليون و100 ألف جنيه وأوضحت عبده إن شراء شهادة أمان متاح لكل المصريين في الفئة العمرية من 18 حتى 59 سنة، حتى إذا كان المواطن موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص، سواء أكان مؤمنًا عليه، أم خارج تغطية التأمينات الاجتماعية، وسواء أكان غنياً أم فقيراً.

ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الدعوة لجميع المواطنين، وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى، وأصحاب العمالة غير المنتظمة، والحرفيين الذين ليس لديهم دخل ثابت، للاستفادة من المميزات التى تمنحها شهادة أمان للمصريين، وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، كما حثتهم على ثقافة الإدخار لتعزيز نهضة مصر، وتحقيق أهداف ورؤية مصر فى التنمية المستدامة.

وأكدت محافظ البحيرة على، أنه جار التنسيق مع كافة المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية، والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة، بحصر العمال لديهم والتنسيق مع مسئولى تلك البنوك، لإصدار شهادات أمان لهم، مشيرة إلى قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتسجيل 34 الف عامل لديها من العمال غير المنتظمين فى قطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك، ليتم دخولهم المنظومة.

بدوره، قال المهندس خالد حسين رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، إن الشركة ستقوم بشراء شهادات أمان للعمال بالشركة، لافتا إلى أنه يستحق التعويض أو المعاش من شهادة أمان، في حالة وفاة العميل فقط، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث، وفقا لما أعلنته البنوك ولا يصرف هذا التعويض فى حالات العجز أو الإصابة ولا يشمل أى تأمين صحى، لأنه فقط "وثيقة تأمين على الحياة".

ويحدد العميل، عند طلب شراء الشهادة طريقة صرف التعويض فى حالة وفاته، سواء صرفه مباشرة إلى الورثة الشرعيين الذين يحددهم إعلام الوراثة، أو إلى أشخاص يحددهم بالاسم، أو صرف معاش شهرى، مع تحديد اسم واحد للمستفيد منه، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، قامت بتسجيل عدد 21 ألف عامل لديها، وجارى التنسيق مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، لتعميم فائدة شهادة أمان للمصريين.

وقال كريم عبد المنعم أحد عمال النظافة، إن قيام المحافظة بشراء شهادة أمان لى ولجميع زملائى عمال النظافة على مستوى المحافظة، دليل على اهتمام الدولة بأبنائها، وأعطانا أمل كبير إن اللى جاى أحسن.

بدوره، قال أحمد فراج عامل باليومية :"البنك مطلبش منى حاجة عند شراء شهادة أمان سوى بطاقة الرقم القومى، وفتحت  حساب خاص بالشهادة بدون أية مصروفات، وأهم ميزة انه يبقى فيه تأمين ليا ولاولادى، والحمد لله إن الرئيس السيسي فكر في معدومي الدخل الغلابة اللي ملهاش غير ربنا".


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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