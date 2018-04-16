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صور وفيديو.. اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يحضر حفل زفاف جماعى للأيتام

الإثنين، 16 أبريل 2018 12:20 ص
صور وفيديو.. اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يحضر حفل زفاف جماعى للأيتام اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية يحضر حفل زفاف جماعى للايتام


الغربية عادل ضرة
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حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، حفل الزفاف الجماعى لعدد 4 عرائس أيتام والذى نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية تحت رعاية محافظ الغربية، والذى أقيم بإحدى قاعات الأفراح بمدينة طنطا.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للعرائس والعرسان متمنياً لهم حياه سعيده وقدم محافظ الغربية للعرائس والعرسان مبالغ مالية بواقع 7 آلاف جنية لكل عروس وعريس من الجمعية بالإضافة إلى ألفا جنيهاً من المحافظة.

 

 إلى جانب الهدايا العينية وحرص محافظ الغربية على مشاركة العرائس فى تقطيع تورتة الفرح ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لاتدخر جهداً فى رعاية أبنائها الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم وتقديم الدعم المالى والمعنوى لهم ومشاركتهم فى إحتفالاتهم بجميع المناسبات كماقدم محافظ الغربية خلال الإحتفال مساعدات مالية لعدد 20 عروس وعريس بواقع 7 آلاف جنية لكل عريس وعروس أخرين.

 

كما حضر الحفل اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة والأستاذة تغريد عوارة وكيل مديرية التضامن الإجتماعى بالغربية والعقيد عصام حندول مدير جمعية الأورمان بمحافظة الغربية والأستاذ محمد متولى رئيس حى أول طنطا

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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