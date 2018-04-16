صور.. وزير الخارجية الليبى يزور المعرض العالمى للتمور المقام فى الرياض







كتب - أحمد جمعة

لبى الوزير محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية أثناء زيارته للعاصمة الرياض ، الدعوة لزيارة المعرض والمؤتمر العالمى للتمور المقام بفندق الريتز كالرلتون بالرياض.



وزير الخارجية الليبى مع مستثمرين سعوديين

وقال المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الليبية إن الوزير محمد سيالة تجول فى أروقة المعرض الدولي للتمور وزار جناح المركز الوطنى للنخيل والتمور بالمملكة الذى قدم المسئولين والمشرفين فيه شرحا وافيا عن نشاطات وأعمال المركز، كما تجول الوزير الليبى فى أجنحة المعرض المختلفة والورش المصاحبة للمؤتمر وقدمت للوزير بمناسبة الزيارة هدايا تذكارية بمناسبة الزيارة.



وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة فى السعودية

وعلى هامش الزيارة التقى وزير خارجية ليبيا محمد سيالة بالمعرض ببعض المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال بالمملكة والخبراء والباحثين فى مجال التمور والنخيل والصناعات الغذائية الأخرى وغيرها.



وزير خارجية ليبيا

كما التقى سيالة أثناء زيارته بالمسئولين السعوديين بمجالس إدارة الشركات السعودية، والجمعيات التعاونية وغرف التجارة والصناعة بالمدن السعودية المختلفة المشاركة بمؤتمر ووعرض التمور العالمى.



وزير الخارجية الليبى فى السعودية

ووجه سيالة الدعوة لكل من التقى بهم لزيارة ليبيا والتعاون مع نظرائهم لتطوير قطاع التمور والنخيل بليبيا وتشجيع الزيارات وتبادل الخبرات والمعلومات بالبلدين بما يعود بالنفع على الشعبين.

رافق الوزير محمد سيالة فى جولته بالعاصمة الرياض بالمملكة السفير خيري العالم القائم بأعمال السفارة الليبية بالمملكة والمسئول عن ملف التعاون بالسفارة الليبية بالعاصمة الرياض.