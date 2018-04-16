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الإثنين، 16 أبريل 2018 06:02 م
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صور.. ورشة عمل عن التطوير الإدارى الخاص بإدارة الدراسات العليا بالإسكندرية

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:27 م
صور.. ورشة عمل عن التطوير الإدارى الخاص بإدارة الدراسات العليا بالإسكندرية جانب من ورشة العمل


الإسكندرية – هناء أبو العز
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عقدت كلية العلوم جامعة الإسكندرية ورشة عمل لعرض نماذج التطوير الإدارى الخاصة بإدارة الدراسات العليا.

وقام الفريق التنفيذى للتطوير الإدارى للدراسات العليا بعرض الخطوات التنفيذية التى تمت لتطوير إدارات الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة، وذلك بحضور الدكتورمختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور عميد الكلية و رئيس الفريق التنفيذى ولفيف من  منسقى الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة.

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ورشة عمل عن التطوير الإدارى الخاص بإدارة الدراسات العليا بالإسكندرية

 

2
ورشة عمل عن التطوير الإدارى الخاص بإدارة الدراسات العليا بالإسكندرية

 

3المشاركين فى ورشة عمل عن التطوير الإدارى الخاص بإدارة الدراسات العليا بالإسكندرية
4
المشاركين فى ورشة عمل عن التطوير الإدارى الخاص بإدارة الدراسات العليا بالإسكندرية

 

 


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