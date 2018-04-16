صور.. محافظ قنا : 3 مليار و 800 مليون جنيه لدعم قطاع الكهرباء







قنا - هند المغربى

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه يجرى تركيب خطوط نقل كهرباء وإنشاء محطات محولات بمدينتى قنا ونجع حمادى بتكلفة 3 مليار و800 مليون جنيه بهدف رفع كفاءة الشبكة وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها بالمحافظة مستقبلا .

أوضح الهجان فى بيان أنه يجرى تنفيذ خطين رباعيىّ الحزمة فائقى القدرة جهد "500 ك.ف" لنقل الكهرباء بمدينتى قنا ونجع حمادى بتكلفة 2 مليار و 300 مليون جنيه، موضحا أن الخط الأول يمتد من محطة شرق سوهاج حتى محطة شرق قنا بطول 180 كم والخط الثانى يمتد من شرق قنا إلى مدينة نجع حمادى بطول 70 كم مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ فى كلا الخطين وصلت 80% ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذهما فى يونيو المقبل.

وأضاف الهجان خلال بيان إعلامى أنه فور الانتهاء من تركيب خطى الكهرباء سوف يتم إنشاء محطتى محولات بجهد "500 ك.ف" لكل منها بتكلفة مالية إجمالية مليار و 500 مليون جنيه الأولى سوف يتم انشائها عند نهاية الخط الأول بمنطقة شرق قنا والتى سوف تمد كلا من مدينة سفاجا بخط كهرباء جهد 220 ك.ف ومحطة الطويرات بخط 220 ك.ف بالإضافة إلى خط لمدينة قنا الجديدة بجهد 66 ك.ف بينما سيتم انشاء المحطة الثانية بمنطقة هو الصناعية بمدينة نجع حمادى لخدمة المنطقة وتوسعات مصنع الألومنيوم والتوسعات العمرانية.

وذكر محافظ قنا أنه يجرى تنفيذ خطوط نقل الكهرباء ومحطات المحولات تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة التوسعات التى تسعى الوزارة لتنفيذها لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال.

ولفت إلى أن المحطات الجديدة سوف تساهم بشكل كبير فى مواجهة الزيادة المطردة فى الأحمال مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر فى تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن فى مختلف القطاعات الخدمية مثمنا الجهود التى تقوم بها الحكومة لتطوير ودعم قطاع الكهرباء.

كما عقد محافظ قنا اجتماعًا بأعضاء لجنة استرداد وتقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور اللواء أيمن السيسى السكرتير العام واللواء عادل مخيمر نائب مدير أمن قنا ومسئولى لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة بالمحافظة ورؤساء مجالس المدن التسعة.

ذكر محافظ قنا أن لجنة إسترداد وتقنين أراضى الدولة بالمحافظة تلقت ما يقرب من 17 ألف طلب من المواطنين منذ بدء العمل فى شهر يناير الماضى، لافتا إلى أن باب التقدم بطلبات التقنين مستمر حتى 14 من شهر يونيو المقبل وذلك لإعطاء فرصة أكبر لمن لم يتمكنوا من تقديم الطلبات الخاصة بهم.

ووجه الهجان مسئولى لجنة تلقى وفحص الطلبات بالعمل بدقة ومراجعة أعمال الإزالة التى تمت خلال الفترة السابقة ومراعاة تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لإستعادة حق الشعب.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بعمل حصر شامل للمتعدين على أملاك الدولة ولم يتقدموا بطلبات التقنين واخطارهم لسرعة البدء فى الاجراءات القانونية للتقنين قبل نهاية الموعد المحدد مع ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بأهمية استكمال إجراءات التقنين من خلال دفع رسوم الفحص المطلوبة.



تركيب خطوط نقل كهرباء



تركيب خطوط نقل كهرباء



تركيب خطوط نقل كهرباء



تركيب خطوط نقل كهرباء



تركيب خطوط نقل كهرباء



تركيب خطوط نقل كهرباء



لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة