video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة إسترداد وتقنين الأراضى تتلقى 17 ألف طلب..

صور.. محافظ قنا : 3 مليار و 800 مليون جنيه لدعم قطاع الكهرباء

الإثنين، 16 أبريل 2018 10:59 ص
صور.. محافظ قنا : 3 مليار و 800 مليون جنيه لدعم قطاع الكهرباء تركيب خطوط نقل كهرباء


قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه يجرى تركيب خطوط نقل كهرباء وإنشاء محطات محولات بمدينتى قنا ونجع حمادى بتكلفة 3 مليار و800 مليون جنيه بهدف رفع كفاءة الشبكة وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها بالمحافظة مستقبلا .

أوضح الهجان فى بيان أنه يجرى تنفيذ خطين رباعيىّ الحزمة فائقى القدرة جهد "500 ك.ف" لنقل الكهرباء بمدينتى قنا ونجع حمادى بتكلفة 2 مليار و 300 مليون جنيه، موضحا أن الخط الأول يمتد من محطة شرق سوهاج حتى محطة شرق قنا بطول 180 كم والخط الثانى يمتد من شرق قنا إلى مدينة نجع حمادى بطول 70 كم مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ فى كلا الخطين وصلت 80% ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذهما فى يونيو المقبل.

وأضاف الهجان خلال بيان إعلامى أنه فور الانتهاء من تركيب خطى الكهرباء سوف يتم إنشاء محطتى محولات بجهد "500 ك.ف" لكل منها بتكلفة مالية إجمالية مليار و 500 مليون جنيه الأولى سوف يتم انشائها عند نهاية الخط الأول بمنطقة شرق قنا والتى سوف تمد كلا من مدينة سفاجا بخط كهرباء جهد 220 ك.ف ومحطة الطويرات بخط 220 ك.ف بالإضافة إلى خط لمدينة قنا الجديدة بجهد 66 ك.ف بينما سيتم انشاء المحطة الثانية بمنطقة هو الصناعية بمدينة نجع حمادى لخدمة المنطقة وتوسعات مصنع الألومنيوم والتوسعات العمرانية.

وذكر محافظ قنا أنه يجرى تنفيذ خطوط نقل الكهرباء ومحطات المحولات تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة التوسعات التى تسعى الوزارة لتنفيذها لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال.

ولفت إلى أن المحطات الجديدة سوف تساهم بشكل كبير فى مواجهة الزيادة المطردة فى الأحمال مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر فى تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن فى مختلف القطاعات الخدمية مثمنا الجهود التى تقوم بها الحكومة لتطوير ودعم قطاع الكهرباء.

كما عقد محافظ قنا اجتماعًا بأعضاء لجنة استرداد وتقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور اللواء أيمن السيسى السكرتير العام واللواء عادل مخيمر نائب مدير أمن قنا ومسئولى لجنة استرداد وتقنين أراضى الدولة بالمحافظة ورؤساء مجالس المدن التسعة.

ذكر محافظ قنا أن لجنة إسترداد وتقنين أراضى الدولة بالمحافظة تلقت ما يقرب من 17 ألف طلب من المواطنين منذ بدء العمل فى شهر يناير الماضى، لافتا إلى أن باب التقدم بطلبات التقنين مستمر حتى 14 من شهر يونيو المقبل وذلك لإعطاء فرصة أكبر لمن لم يتمكنوا من تقديم الطلبات الخاصة بهم.

ووجه الهجان مسئولى لجنة تلقى وفحص الطلبات بالعمل بدقة ومراجعة أعمال الإزالة التى تمت خلال الفترة السابقة ومراعاة تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لإستعادة حق الشعب.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بعمل حصر شامل للمتعدين على أملاك الدولة ولم يتقدموا بطلبات التقنين واخطارهم لسرعة البدء فى الاجراءات القانونية للتقنين قبل نهاية الموعد المحدد مع ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بأهمية استكمال إجراءات التقنين من خلال دفع رسوم الفحص المطلوبة.

 

تركيب خطوط نقل كهرباء (1)
تركيب خطوط نقل كهرباء 

 

تركيب خطوط نقل كهرباء (2)
تركيب خطوط نقل كهرباء 

 

تركيب خطوط نقل كهرباء (3)
تركيب خطوط نقل كهرباء 

 

تركيب خطوط نقل كهرباء (4)
تركيب خطوط نقل كهرباء 

 

تركيب خطوط نقل كهرباء (5)
تركيب خطوط نقل كهرباء 

 

تركيب خطوط نقل كهرباء (6)
تركيب خطوط نقل كهرباء 

 

لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة (1)
لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة 

 

لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة (2)
لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا توقيع اتفاقية بين القابضة لمياه الشرب ومحافظى قنا وسوهاج بحضور 5 وزراء

شاهد فى دقيقة ..مشروع الاستزراع السمكى بمحافظة قنا فى 9 معلومات

صور.. بدء مؤتمر التنمية المحلية لتوقيع اتفاق بين "مياه الشرب" ومحافظى قنا وسوهاج

صور.. محافظ قنا: تطوير مراكز التكنولوجيا بقنا وأبو تشت ونجع حمادى

صور.. توقيع اتفاقية تعاون بين القابضة لمياه الشرب ومحافظى قنا وسوهاج

شاهد.. كيف استقبل أهالى محافظة قنا النجم محمد رمضان

صور .. محافظ قنا : 2 مليار و 176 مليون جنيه تكلفة مشروعات الطرق والكبارى

وزير النقل يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق قنا - نقادة الزراعى الغربى

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة