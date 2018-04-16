صور.. محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع







الدقهلية شريف الديب

وقع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبدالعزيز سيف الدين، رئيس مجلس الإدارة، وتوقيع عقد تجديد وتطوير حديقة الهابى لاند وحديقة صباح الخير يا مصر وربطهم بكوبرى سياحى على تراث حديث واقامة سلسلة من المطاعم العائمة بالنيل بتكلفة استثمارية تقرب من 120 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، لمقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً على أن الطريق الامثل للتنمية لابد وان يتم بتضافر الجهود المستمرة، واستثمار كافة امكانيات المؤسسات الوطنية وفى مقدمتها الهيئة العربية، مشيدا بالتعاون الايجابى والفعال معها فى مجالات متنوعة، حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أى عقبات فى سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وبأعلى مستويات الجودة.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية تنمية مواردنا وتحقيق التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءة بالهيئة العربية للتصنيع حيث تمتاز بالجودة وسرعة التنفيذ، موضحًا أن مشروع تطوير حديقة الهابى لاند وحديقة صباح الخير يا مصر ورفع كفاءة المنطقة يتم وفقًا لأحدث الأساليب العلمية الحديثة.

وأوضح الشعراوي، انه سيتم الاعلان قريبا عن اقامة مشروع جديد بمدينة جمصه بهدف تطويرها لتواكب كافة المدن السياحية المحلية والعالمية لزيادة معدل السياحة وجذب المستثمرين وزيادة الاستثمار ونمو الاقتصاد.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الدور التنموى للهيئة يشمل جميع المحافظات ويتضمن مجالات متعددة وان هذا الدور نحرص عليه بالتعاون مع كافة مؤسستنا الوطنية استغلالاً للإمكانيات المتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية.

ومن الجدير بالذكر أن مجالات التعاون بين محافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع قائمة ومستمرة فى العديد من المجالات التنموية، منها محطة للطاقة الشمسية بمدينة جمصة بطاقة 1 ميجا وات، بالإضافة للعديد من مشروعات التعليم والمدارس والصحة، وتطوير حديقة الحيوان بتكلفة استثمارية تقرب من 80 مليون جنيه، وحديقة الهابى لاند، ورفع كفاءة العديد من الحدائق والطرق بمنطقة الكورنيش بهدف إعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدينة المنصورة إلى سابق عهدها كعروس لمنطقة الدلتا.



محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع



محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع



محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع



محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع



محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع



محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع



محافظ الدقهلية يوقع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع