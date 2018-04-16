صور.. مجلس مدينة إسنا يرفع 40 طن مخلفات من الشوارع







الأقصر – أحمد مرعى

قام مصطفي جبريل نائب رئيس مدينة إسنا للمتابعة الميدانية، برفقة سراج احمد رئيس قسم الزراعة بالوحدة المحلية، بجولة لمتابعة أعمال التجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية وغرس الاشجار لتحسين المنظر الجمالي، وذلك استكمالا لخطة النظافة ورفع كفاءة الشوارع وبناء على توجيهات اللواء علاء بدران رئيس مجلس المدينة، حيث تم العمل علي تشجير وتجميل بالطريق السريع الغربي بداية من موقف الاقاليم حتى مدخل كوبر القرايا وأيضا بجوار كوبري القنطرة بوسط المدينة.

كما تابع مصطفي جبريل نائب حملة نظافة أسفرت عن رفع 40 طن مخلفات بناء ونظافة على جانب الطريق السريع الغربي بترعة أصفون وآخر شارع السعودية، وقال أن العمل مستمر ليلاً ونهارا في رفع المخلفات بالطرق السريعة والطرق الداخلية وتمت أعمال النظافة ورفع المخلفات بمعدات وأدوات النظافة المكونة من لودر وعدد 3 قلاب ووعدد 2 مكبس.



مجلس المدينة يعلن رفع 40 طن مخلفات بناء ونظافة بطريق ترعة أسفون