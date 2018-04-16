صور.. مبادرة مشروعك بأسيوط توافق على 4480 مشروع بتكلفة 277 مليون جنيه







أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على أهمية المشروع القومى للتنمية المحلية "مشروعك" فى تحسين المستوى الإقتصادى لأبناء المحافظة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب من خلال توفير القروض التى تساهم فى فتح العديد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير.

وقال محافظ أسيوط فى بيان انه تم الموافقة على 4480 مشروع على مستوى مراكز المحافظة من إجمالى 7306 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 277 مليون و121 ألف جنيه حتى 2 أبريل الجارى.

وأوضح علاء نصر الدين مدير جهاز تشغيل شباب الخريجيين بديوان عام المحافظة انه تم الموافقة على 241 مشروع بمركز ومدينة أسيوط بتكلفة تبلغ 16 مليون و423 ألف جنيه بينما تم الموافقة على 186 مشروع بحى شرق مدينة أسيوط بتكلفة 18 مليون و262 ألف جنيه بالإضافة إلى 229 مشروع بحى غرب بتكلفة 20 مليون و613 ألف جنيه.

وبمركز ديروط تم الموافقة على 522 مشروع بإجمالى تكلفة 32 مليون و615 ألف جنيه وبمركز القوصية 605 مشروع بتكلفة 25 مليون و874 ألف جنيه وبالنسبة لمركز منفلوط فتم الموافقة على 459 مشروع بتكلفة 24 مليون و176 ألف جنيه وبمركز أبوتيج تم تنفيذ 950 مشروع بتكلفة 35 مليون و470 ألف جنيه وبمركز صدفا 293 مشروع بتكلفة 20 مليون و307 ألف جنيه مضيفا انه تم تنفيذ 65 مشروع بالغنايم بتكلفة 3 مليون و218 ألف جنيه كما تم تنفيذ 407 مشروع بمركز أبنوب وتكلفتهم بلغت 59 مليون جنيه و173 مشروع بمركز الفتح بتكلفة 6 مليون و23 ألف جنيه وبمركز ساحل سليم تم تنفيذ 269 مشروع بتكلفة 10 مليون و910 ألف جنيه كما تم تنفيذ 76 مشروع بمركز البدارى بتكلفة بلغت 3 مليون و976 ألف جنيه.

وقال مدير الجهاز أنه يتم التنسيق مع بعض البنوك المشاركة فى المبادرة وهى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير وبنك الإسكندرية والتى تساهم فى صرف أى تمويل مطلوب لتنفيذ المشروعات.

كما أعلن محافظ أسيوط عن افتتاح وتفقد لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمركز البدارى بتكلفة تصل إلى 55 مليون و987 ألف جنيه لخدمة أهالى المركز والقرى التابعة له؛ وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى الموافق 18 أبريل من كل عام، موضحاً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتماماً خاصاً بالصعيد بإنشاء مشروعات جديدة وتطوير مشروعات أخرى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وقال المحافظ إن المشروعات التى سيتم افتتاحها وتفقدها تشمل قطاعات "التربية والتعليم ، الشباب والرياضة ، وتحسين البيئة ، كبارى" وتتضمن افتتاح كوبرى على ترعة نجع حمادى أمام مصرف المراونة بقرية النواميس بتكلفة تصل إلى 4 مليون جنيه، ومدخل الوحدة المحلية بقرية العقال البحرى بتكلفة تصل إلى 250 ألف جنيه ، وملحق بمدرسة نجع الجزيرة للتعليم الأساسى بقرية النواورة بـ 9مليون و80 ألف جنيه ، ومجزر النواورة بعد التطوير بتكلفة 500 ألف جنيه ، وجناح مدرسة الجهاد الإبتدائية بتكلفة تصل إلى 3مليون و 506 ألف جنيه ، وجناح مدرسة البدارى الثانوية المشتركة بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، وملعب نجيل صناعى بقرية العقال البحرى بتكلفة تصل إلى 750 ألف جنيه.

وأضاف محمد على بدر رئيس مركز ومدينة البدارى إن المهندس ياسر الدسوقى يولى اهتماماً بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها لخدمة أهالى المركز والقرى التابعة لها والعمل على إزالة كافة العقبات التى تواجهها للانتهاء منها فى الوقت المحدد لها مشيراً إلى تفقده لعدد من المشروعات فى قطاعات "صرف صحى ، إسكان ، طب بيطري" خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة حيث من المقرر أن يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع الصرف الصحى بقرية النواورة الجارى تنفيذه بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه ، والأعمال الإنشائية لـ 24وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 3 مليون و200 ألف جنيه فضلاً عن استكمال الأعمال الجارى تنفيذها لمبنى المجزر الآلى بعرب مطير ـ الكوم الأحمر بقرية عرب مطير بتكلفة تصل إلى 2مليون و900 ألف جنيه.

كما أصدر المهندس ياسر الدسوقى تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بإزالة المطبات العشوائية بمختلف الطرق وترميم غير المطابق منها واستكمال أعمال تمهيد الشوارع ورصفها طبقًا لخطة الرصف بالمراكز والأحياء والتى تم الموافقة عليها بالمجلس التنفيذى للمحافظة واستجابة لطلبات المواطنين وشكوى السائقين من بعض المطبات العشوائية.

وقالت نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح إن أعمال ترميم المطبات الرئيسية وإزالة المطبات العشوائية من الشوارع بقرى المركز مستمرة بالتنسيق مع وحدات ومعدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة الرصف بالمحافظة مشيرة إلى إزالة بعض المطبات وترميم وتسوية البعض الآخر منها على طريق الفتح - أبنوب الزراعى أمام مدخل قرية بنى مر وجارى استكمال باقى الاعمال بقرى المركز تحت اشراف مساعدى رئيس المركز.

وأضاف أيمن محروس رئيس حى شرق مدينة أسيوط إن أعمال كشط الاسفلت القديم ببعض الشوارع مستمرة تمهيدًا لإعادة رصفها بالتنسيق مع وحدة الرصف بالمحافظة ووفقا للخطة الموضوعة على أن يتم استكمال أعمال الرصف بمنطقة الوليدية وباقى شوارع الحى بعد استكمال أعمال توصيل المرافق ببعض المناطق ورد الشئ لأصله.



تسوية الحفر وإزالة المطبات العشوائية



تسوية الحفر وإزالة المطبات العشوائية



تسوية الحفر وإزالة المطبات العشوائية



تسوية الحفر وإزالة المطبات العشوائية