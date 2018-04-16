صور.. ختام فعاليات المنتدى الأكاديمى بالإسكندرية "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة"







الإسكندرية - هناء أبو العز

اختتم المنتدى الأكاديمي المقام خلال الدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة" أعماله بعد أن استمرت جلساته على مدار يومين بمشاركة 22 أكاديميا من مختلف كليات ومعاهد الإعلام، بالإضافة إلى عدد من خبراء تطوير المحتوى والعاملين في مجال الإعلام.

قال الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المنتدى،إن الجلسات ناقشت ثلاثة مستويات لحرية تدفق المعلومات لـ"الطلاب والباحثين، والممارسين"، مشيرًا إلى أن ما صدر عن المنتدى من رؤية سيتم رفعها وتوزيعها على مختلف الجامعات والمعاهد وكليات الإعلام في مصر، وإرسالها إلى المعنيين بتطوير المنظومة التعليمية كرؤية متخصصة في المجال.

أوضح أنه للعام الثاني على التوالي يواصل منتدى الإسكندرية للإعلام عقد المنتدى الأكاديمي لجمع الأكاديميين والممارسين لمناقشة آليات تطوير العملية التعليمية لتخريج دفعات من الطلاب المؤهلة وعلى قدر معرفي يصلح لمواكبة التكنولوجيا في مجال الإعلام.

وأضاف أن الدورة الحالية من المنتدى الأكاديمي نجحت في الدمج بين الأكاديميين والممارسين للوصول إلى رؤية أكثر ملائمة لسوق العمل والمجتمع الأكاديمي على حد سواء، وفق رؤية أكثر تكاملية وتشبيك بين الحرم الجامعي وسوق العمل، يرعى المنتدى الشركة المصرية للاتصالات WE ومركز كمال أدهم سنتر بالجامعة الامريكية ومعهد جوته الالمانى والتحرير لاونج والعهد الفرنسى، بالاضافة الي مواقع وصحف خاصة.

وفي سياق متصل، يواصل اليوم الثاني من فعاليات المنتدى بمقر الجامعة المصرية اليابانية بشكل متوازي، حيث تتضمن الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين في المجال، بالإضافة إلى اجتماع خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامي في الجامعات.



وتأتي الدورة الجديدة من المنتدى بعد أن توج بجائزة الإبداع العربي في مجال الإعلام من مؤسسة الفكر العربي أواخر عام 2016؛ لما لاقاه من أصداء على مستوى الوطن العربي، ناقش خلالها العديد من الموضوعات التي تمس الشأن الإعلامي.



وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد عن مائتي محاضرة بمشاركة 500 مشارك من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام في نجاح 50 مشروع ومبادرة إعلامية.



كما أنٌشئ "منتدى الإسكندرية للإعلام"، عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدي بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها "صحافة، إذاعة، تلفزيون، الإعلام الإلكتروني"، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى.



عقد المنتدى في دورته الأولى في مايو 2013 بعنوان "الإعلام المحلي والتنمية " على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربي وفي أبريل 2015 بالإسكندرية تحت عنوان "الإعلام المجتمعي في العالم العربي"، وفى أكتوبر 2016 ناقش المنتدى موضوع "ريادة الأعمال في مجال الإعلام في العالم العربي"؛ وعام 2017 تناول موضوع "الإعلام والابتكار".