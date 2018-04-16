صور.. جمعية من أجل مصر بالداخلة تعقد اجتماعات تنسيقية مع النخب السياسية بالقرى

صور.. جمعية من أجل مصر بالداخلة تعقد اجتماعات تنسيقية مع النخب السياسية بالقرىالإثنين، 16 أبريل 2018 05:08 م
جمعية من أجل مصر بالداخلة
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بدأت جمعية من أجل مصر بالداخلة فى محافظة الوادى الجديد، أولى فعالياتها بعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من رموز المجتمع المحلى فى القرى، وذلك للبدء فى إعادة الهيكلة وتشكيل الهياكل التنظيمية لكل قرية، وضم أكبر عدد من النخب السياسية للمشاركة فى الجمعية من الكفاءات التى لها قدرة على العطاء والعمل التطوعى، ويتمتعون بالنزاهة والشفافية.
وقال محمد على عبد الغنى منسق عام الحملة بمركز الداخلة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكريم بعض المنسقين الذين حضروا الاجتماع، وتقديم الشكر والتقدير على ما قدموه من جهد ملموس خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور أيمن أحمد حنفى أمين التنظيم بجمعية من أجل مصر بالداخلة والمهندسة حنان أحمد محمود أمينة المرأة بالجمعية.
وأضاف منسق الجمعية بالداخلة أن تكريم باقى المنسقين سيأتي تباعا وتزامنا مع اللقاءات التى تعقدها أمانة المركز مع رموز المجتمع المحلى بمركز الداخلة، وذلك فى إطار سعى الجمعية لتحقيق التوافق مع النخب السياسية و الشعبية من أهالى مركز ومدينة الداخلة.
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