صور.. جامعة قناة السويس تنظم قافلة طبية برأس سدر







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت جامعة قناة السويس قافلة الإصحاح البيئى بالتعاون مع إدارة رأس سدر الصحية اليوم الاثنين، قافلة طبية للكشف على العديد من الحالات بالوحدة الصحية بقرية أبو صويرة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور عاطف محمد أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس، وتضم القافلة تخصصات طب بشرى وصيدلة - تمريض - تثقيف صحى - وأسنان – باطنة - عظام – جلدية - مسالك - طب أسرة – جراحة – نساء - إنف وأذن -رمد، وقافلة طب بيطرى مع قافلة إرشاد زراعى وصرف العلاج بالمجان الأهالى القرية.



قافلة الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس



قافلة الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس



قافلة الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس



قافلة الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس