صور.. بريطانيا: الضربات الجوية على سوريا لن تغير مسار الحرب







رويترز

قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الضربات الجوية التى شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم فرغ صبره على الهجمات الكيماوية.

وتابع قائلا للصحفيين عند وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى "من المهم جدا التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب فى سوريا أو لتغيير النظام".

وأضاف "للأسف ستستمر الحرب السورية بشكلها المروع والبائس. لكن العالم كان يقول إنه نفد صبره على استخدام الأسلحة الكيماوية".



وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا قبل اجتماع الاتحاد الأوروبى



وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يصلان اجتماع الاتحاد الأوروبى



نقاش بين وزيرى خارجية بريطانيا وفرنسا