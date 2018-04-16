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الإثنين، 16 أبريل 2018 06:02 م
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صور.. المستشار الثقافى الكويتى يطمئن على الطلاب الوافدين بجامعة أسوان

الإثنين، 16 أبريل 2018 04:30 م
صور.. المستشار الثقافى الكويتى يطمئن على الطلاب الوافدين بجامعة أسوان المستشار الثقافى الكويتى يطمئن على الطلاب الوافدين


أسوان – صلاح المسن
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استقبل الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأثنين، الدكتور أحمد المطيرى المستشار الثقافى بسفارة الكويت بالقاهرة، شهد اللقاء نواب رئيس جامعة أسوان وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وقالت الجامعة فى بيان إن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اصطحب المستشار الثقافى الكويتى فى جولة تفقدية داخل الحرم الجامعى بمنطقة صحارى ومدينة أسوان الجديدة للتعرف على منشاءات الجامعة الجديدة.

كما شملت زيارة الدكتور أحمد المطيرى الاطمئنان على الطلاب الوافدين من دولة الكويت بمختلف الكليات ومنها كلية التربية الرياضية ومعهد الدراسات الإفريقية والبحوث والطلاب الدارسين بكلية الحقوق.

و تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين جامعة أسوان ودولة الكويت الشقيقة بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمى والأكاديمى بين الدولتين، وفتح المجال لقدوم الطلاب الكويتين للدراسة الأكاديمية بجامعة أسوان والاستفادة من إمكانيات جامعة أسوان ومقوماتها  المختلفة من معامل وأجهزة متطورة وتقنيات تكنولوجية وأعضاء هيئة تدريس وتخصصات متنوعة، وفى نهاية اللقاء تم تبادل دروع التكريم.

 

رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري  (2)
رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري 

 

رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري  (3)
رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري 

 

رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري  (4)
رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري

 

رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري  (5)
رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري

 

رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري  (6)
رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري

 

رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري  (7)
رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكويتي بالحرم الجامعي بصحاري

 


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