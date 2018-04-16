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صور.. القومى للمرأة يشيد بمجهود مسئولى محافظة سوهاج فى دعم قضاياه

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:32 م
صور.. القومى للمرأة يشيد بمجهود مسئولى محافظة سوهاج فى دعم قضاياه الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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تلقى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خطاب شكر وتقدير من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على التعاون البناء وما قدمته المحافظة وأجهزتها التنفيذية من دعم لحملة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها المجلس بقرى ومراكز سوهاج المختلفة لتوعية السيدات بأهمية مشاركتهن فى الانتخابات الرئاسية مما ساهم فى خروج الانتخابات الرئاسية بصورة مشرفة وخاصة مشاركة المرأة فى هذه الانتخابات.

وأشاد المحافظ فى بيان بالمبادرة والدور الذى يقوم به المجلس القومى للمرأة فى حملات التوعية والنشاطات التى يقوم بها المجلس، كما أكد على أهمية دور المرأة فى المجتمع ومشاركتها السياسية والمجتمعية الفاعلة، وحرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لكافة المبادرات والحملات القومية والوطنية لانجاحها وتحقيق أهدافها، من خلال تضافر جميع الجهود من الوحدات المحلية المختلفة والمديريات والأجهزة التنفيذية، وتقديم التيسيرات اللازمة والتعاون مع المجلس القومى لتنفيذ انشطته ومبادراته والوصول إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، مما كان له الأثر البالغ فى الصورة المشرفة للمرأة السوهاجية، وتزايد الإقبال الملحوظ للناخبات من سيدات وفتيات المحافظة على لجان الانتخابات الرئاسية بجميع المراكز والمدن والقرى والأحياء.

كما أشادت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج بالدعم الذى يقدم من المحافظ، والأجهزة التنفيذية، والوحدات المحلية لدعم المبادرات وأنشطة المجلس القومى للمرأة بقرى ومدن المحافظة، وحرص الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج على التواصل الدائم مع فرع المجلس، مشيرة إلى أن هناك هدف مشترك وهو تحقيق التنمية الشاملة ودعم دور المجتمع المدنى فى مواجهة المشاكل المتعلقة بالمرأة السوهاجية.

 

صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة (1)
صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة
 
صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة (2)
صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة

 

صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة (3)
صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة

 

صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة (4)
صورة ارشيفية ـ فعاليات حملة صوتك لمصر بكرة

 


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