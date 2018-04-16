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الإثنين، 16 أبريل 2018 07:00 ص
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صور.. الرئيس السودانى يبحث مع نظيره اليمنى الأوضاع العلاقات الثنائية

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:49 ص
صور.. الرئيس السودانى يبحث مع نظيره اليمنى الأوضاع العلاقات الثنائية الرئيس السوداني ونظيره اليمني


وكالات
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بحث الرئيس السودانى عمر حسن البشير، بمدينة الدمام فى السعودية، مع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، آخر تطورات الأوضاع فى المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء عقد عقب اختتام فعاليات القمة العربية التاسعة والعشرين، بحضور وزير الخارجية اليمنى عبدالملك المخلافى ونظيره السودانى الدكتور إبراهيم غندور، وعدد من المسؤولين فى البلدين.

اجتماع الرئيس السوداني ونظيره اليمني
اجتماع الرئيس السوداني ونظيره اليمني

 

البشير ومنصور هادي
البشير ومنصور هادي

 


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