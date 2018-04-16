صور.. الحكومة السورية تقدم مساعدات غذائية لأهالى دوما بعد هزيمة الإرهابيين







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

قدمت الحكومة السورية اليوم الاثنين، مساعدات غذائية لأهالى دوما السورية، وذلك بعد تحريرها من قبل الجماعات المسلحة.

وفى سياق متصل، احتضنت ساحة الأمويين فى دمشق، احتفالات آلاف السوريين الذين خرجوا للتعبير عن فرحهم بانتصارات الجيش السورى التى تزامنت مع ذكرى الجلاء، مؤكدين أن تاريخ سوريا غنى بالانتصارات وأنها ستبقى عصية على الأعداء.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن أبناء الشعب السورى احتفلوا بالقصائد الشعرية والأغانى الوطنية والكلمات النابعة من القلب عبر السوريون عن فرحهم بما حققه جيشهم الباسل من انتصارات وتصديه المشرف للعدوان الثلاثى "الأمريكى البريطانى الفرنسى" أول أمس.



مواطن سورى



جانب من توزيع الخبز



توزيع الخبز على اهالى سوريا