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صور.. التحالف العربى: سنرد بقسوة حال استخدام الحوثيين طائرات بدون طيار

الإثنين، 16 أبريل 2018 08:48 م
صور.. التحالف العربى: سنرد بقسوة حال استخدام الحوثيين طائرات بدون طيار العقيد الركن تركي المالكي - المتحدث باسم التحالف العربي


كتب أحمد سامح _ تصوير رويترز
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قال العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى، إن الميليشيات الحوثية أطلقت 119 صاروخا باليستيا على السعودية، موضحاً أن صعدة هى المركز الأساسى لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وأضاف المتحدث باسم التحالف العربى، خلال مؤتمر صحفى للتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، أن ميليشيات الحوثي خسرت 737 موقعا في شهر أبريل، مشيراً إلى أن الميليشيات تستخدم مطار صنعاء فى إطلاق طائرات بدون طيار والتدريب والتخزين.

وشدد المالكى على أنه حال استخدام ميليشيات الحوثي الطائرات بدون طيار ضد المدنيين سيكون الرد قاسيا وقويا، مؤكدا أن النظام الإيراني يتحالف مع الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية من خلال تزويدهم بالمعدات والصواريخ والطائرات بدون طيار.

واستعرض المتحدث باسم التحالف العربى، أبرز عمليات استهداف عدد من منصات إطلاق الصواريخ وتدميرها.

السعودية تسقط طائرة بدون طيار اطلقها الحوثيين
السعودية تسقط طائرة بدون طيار اطلقها الحوثيين

 

استعراض طائرة بدون طيار اطلقها الحوثيين
استعراض طائرة بدون طيار اطلقها الحوثيين

 

المتحدث باسم التحالف العربى يستعرض طائرة بدون طيار
المتحدث باسم التحالف العربى يستعرض طائرة بدون طيار

 

 


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تركي المالكي

المتحدث باسم التحالف العربي

اليمن

السعودية

ميليشيات الحوثى

طائرات بدون طيار




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