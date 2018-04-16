صور .. افتتاح معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا

صور .. افتتاح معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنياالإثنين، 16 أبريل 2018 01:05 م
جانب من الافتتاح
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افتتح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا نائبا عن عصام البديوى محافظ المنيا،اليوم الإثنين،المعرض التسويقي لمنتجات المدارس عام وصناعى وزراعى فندقى لعرض وتسويق منتجات طلاب وطالبات المدارس العامة والفنية.
حضر الافتتاح العقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد عزب وكيل وزارة التعليم ودكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام والمنسق العام للمعرض.
وضم المعرض المقام بالمدرسة الفندقية بالمنيا العديد من منتجات المدارس العامة والفنية ويستمر المعرض حتى الخميس المقبل.
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا (4)
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا (8)
معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا
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