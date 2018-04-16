صور .. افتتاح معرض لتسويق منتجات المدارس بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

افتتح محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة المنيا نائبا عن عصام البديوى محافظ المنيا،اليوم الإثنين،المعرض التسويقي لمنتجات المدارس عام وصناعى وزراعى فندقى لعرض وتسويق منتجات طلاب وطالبات المدارس العامة والفنية.