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الإثنين، 16 أبريل 2018 04:29 م
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صور.. إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالخانكة فى القليوبية

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:51 م
صور.. إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالخانكة فى القليوبية إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالخانكة


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح، اليوم الاثنين،حملة إزالات بحوض كامل وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مجلس ومدينة الخانكة وحسن الشورى رئيس الوحدة.

أسفرت الحملة عن إزالة 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتمت الإزالة لجميع الحالات.

وأوضح طلال ربيع فى بيان له اليوم أنه تم التنبية على المتعدين بعدم البناء مرة أخرى حيث انها أمن قومى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتم عمل محاضر والإجراءات القانونية اللأزمة.

 

إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية (4)
إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية

 

إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية (5)
إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية

 

إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية (6)
إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية 

 


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