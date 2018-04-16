صور.. إجراء أول عملية إصلاح عيوب خلقية بالقلب لطفلين بمستشفى بنى سويف العام

وأكد الدكتور هانى همام مدير المستشفى لـ"اليوم السابع" على نجاح الفريق الذى تقوده الدكتورة أمل السيسي استشارى قلب الاطفال بمستشفى أبو الريش، ويضم أطباء المستشفى العام "محمود عبد العزيز رئيس قسم قسطرة القلب، عبد العظيم عبد الله استشارى ورئيس قسم الأطفال، أحمد ربيع استشارى التخدير" فى إجراء العمليتين الأولى لإصلاح ثقبين واغلاق قناة شريانية فى القلب للطفلة شمس عام ونصف العام وتعانى "البله المنغولى"، والثانية لإصلاح ثقب للطفل محمد سلامة 4 سنوات.

وأضاف همام قائلا: إن العمليتين أجريتا مجانا، وحالة الطفلين مستقرة، وتم احتجازهما برفقة والدتيهما بقسم قسطرة القلب بالطابق الثانى بالمستشفى وصرف العلاج اللازم لهما، وذلك بإشراف الدكتور أحمد محيى القاصد رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة.