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صور.. آلاف السوريين فى دمشق يحتفلون بانتصارات الجيش وتصديه للعدوان

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:14 م
صور.. آلاف السوريين فى دمشق يحتفلون بانتصارات الجيش وتصديه للعدوان سوريون يحتفلون فى دمشق


كتب - أحمد جمعة
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احتضنت ساحة الأمويين فى دمشق، اليوم الاثنين، احتفالات آلاف السوريين الذين خرجوا للتعبير عن فرحهم بانتصارات الجيش السورى التى تزامنت مع ذكرى الجلاء، مؤكدين أن تاريخ سوريا غنى بالانتصارات وأنها ستبقى عصية على الأعداء.

احتفالات السوريين فى دمشق
احتفالات السوريين فى دمشق

 

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن أبناء الشعب السورى احتفلوا بالقصائد الشعرية والأغانى الوطنية والكلمات النابعة من القلب عبر السوريون عن فرحهم بما حققه جيشهم الباسل من انتصارات وتصديه المشرف للعدوان الثلاثى "الأمريكى البريطانى الفرنسى" أول أمس.

احتفالات الشعب السورى فى دمشق
احتفالات الشعب السورى فى دمشق

 

وأكد عدد من المواطنين السوريين فشل العدوان الثلاثى فى زعزعة الأمن والاستقرار، معبرة عن فخرها بتصدى الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الذى زاد السوريين قوة وإصرارا على تحدى الإرهاب والوقوف إلى جانب الجيش لتطهير أرض سوريا من رجسه.

 

الشعب السورى يحتشد فى دمشق
الشعب السورى يحتشد فى دمشق

 

فيما أكد عدد من طلبة المدارس فى سوريا، أن العدوان لن يستطيع تحقيق غايته فى إيقاف مسيرتهم التعليمية وأنهم مصرون على الاجتهاد والمثابرة لتسطير النصر بأقلام ملؤها حب الوطن وإعادة إعماره.

احتفالات فى العاصمة دمشق
احتفالات فى العاصمة دمشق

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