سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة







المنوفية _ محمد فتحى

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعاً مع وكلاء وزارة التربية والتعليم والإسكان والتضامن الاجتماعى ومديرى إدارات التخطيط عن مراكز ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وذلك لشرح بعض النقاط التى تخص عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة بكل مدينة ومركز ومديرية بالمحافظة بكافة القطاعات، حيث استعرضت مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة نماذج لمشروعات تم تمويلها من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة التعاون الانمائى الالمانى GIZ،والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة بكين الصينية وجامعة ايسلسكا الفرنسية وذلك فى مجال الإصلاح الإدارى وتنمية الموارد البشرية.

كما قدمت شرح تفصيلى لنموذج تمويل المشروعات الذى تقدمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وكيفية الحصول على تمويل إضافى للمشروعات سواء المتعثرة أو التى بحاجة لتمويل لإقامتها.

وأكدت على ضرورة عمل حصر دقيق وصحيح لاحتياجات كل قطاع لدراسة كيفية تقديم المنح للقضاء على المعوقات والوصول للحل الأمثل للانتهاء من هذه المشروعات مما سيعود بالنفع على المحافظة من الناحية الاقتصادية والبيئية والتعليمية.

ومن جانبة أكد السكرتير العام فى بيان على أن المنح المقدمة من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط وكافة المنظمات الدولية تعتبر فرصة لأبناء المحافظة يجب الاستفادة منها واستغلالها على الوجه الأمثل، موضحا أن اتجاه الدولة هو خلق جيل مواكب للعصر ويملك من الخبرات ما يؤهله لتقلد مراكز قيادية.

وأوصى بضرورة خلق شبكة الكترونية تربط المديريات والمراكز والمدن بإدارة التعاون الدولى بالديوان لموافاتهم بكافة المنح المقدمة للجهاز الإدارى بما يتوافق مع طبيعة كل جهة.