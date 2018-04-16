video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 أبريل 2018 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:26 م
سكرتير عام المنوفية يعقد اجتماع لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعاً مع وكلاء وزارة التربية والتعليم والإسكان والتضامن الاجتماعى ومديرى إدارات التخطيط عن مراكز ومديريات الخدمات بالمحافظة.

وذلك لشرح بعض النقاط التى تخص عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة بكل مدينة ومركز ومديرية بالمحافظة بكافة القطاعات، حيث استعرضت مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة نماذج لمشروعات تم تمويلها من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة التعاون الانمائى الالمانى GIZ،والجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة بكين الصينية وجامعة ايسلسكا الفرنسية وذلك فى مجال الإصلاح الإدارى وتنمية الموارد البشرية.

كما قدمت شرح تفصيلى لنموذج تمويل المشروعات الذى تقدمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وكيفية الحصول على تمويل إضافى للمشروعات سواء المتعثرة أو التى بحاجة لتمويل لإقامتها.

وأكدت على ضرورة عمل حصر دقيق وصحيح لاحتياجات كل قطاع لدراسة كيفية تقديم المنح للقضاء على المعوقات والوصول للحل الأمثل للانتهاء من هذه المشروعات مما سيعود بالنفع على المحافظة من الناحية الاقتصادية والبيئية والتعليمية.

ومن جانبة أكد السكرتير العام فى بيان على أن المنح المقدمة من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط وكافة المنظمات الدولية تعتبر فرصة لأبناء المحافظة يجب الاستفادة منها واستغلالها على الوجه الأمثل، موضحا أن اتجاه الدولة هو خلق جيل مواكب للعصر ويملك من الخبرات ما يؤهله لتقلد مراكز قيادية.

وأوصى بضرورة خلق شبكة الكترونية تربط المديريات والمراكز والمدن بإدارة التعاون الدولى بالديوان لموافاتهم بكافة المنح المقدمة للجهاز الإدارى بما يتوافق مع طبيعة كل جهة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يصل المنوفية لحضور احتفالية جامعة السادات بعيدها الخامس

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السكرتير العام




لا تفوتك
آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

آلان شيرار: محمد صلاح سيتوج بجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

أول صورة تجمع السيسى وزعماء العرب على مأدبة عشاء ودى عقب قمة القدس

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

اتحاد الكرة يحسم الملفات الشائكة فى قمة أبريل.. 26 موعد لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة فى ختام الدورى.. التمسك بحكام أجانب.. رفض تسليم الدرع بسبب الحساسية.. والتحفظ على الحضور الجماهيري

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

الاتفاق النووى على الحافة.. سيناريوهات القرار المرتقب بأمريكا وإيران.. خياران أمام طهران للتعامل مع خروج واشنطن.. إعادة تخصيب اليورانيوم أو مظلومية مواصلة الالتزام.. وموقف أوروبا تحدده زيارة ماكرون للبيت الأبيض

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

17.6 مليار جنيه مساعدات ومعاشات للفقراء بالموازنه الجديدة.. تعرف على التفاصيل

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

حماقى ونانسى وبوسى وشيبة نجوم مهرجان موازين فى دورته الـ17

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة