سكرتير عام المنوفية : رفع 2300 طن مخلفات من مقلب أبو خريطة







المنوفية_ محمد فتحى

أعلن اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية،أنه تم رفع 2300 طن مخلفات من المقلب ودفنها بطرق صحية أمنة بالمدفن الصحي حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين،مشدداً علي ضرورة سير العمل والإنتهاء منه وفق جدول زمني محدد في موعد غايته 30 يونيو 2018 وذلك من خلال تكثيف الأعمال وتوفير كافة المعدات اللازمة وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير عملية نقل المقلب .