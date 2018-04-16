سكرتير عام المنوفية : رفع 2300 طن مخلفات من مقلب أبو خريطة

سكرتير عام المنوفية : رفع 2300 طن مخلفات من مقلب أبو خريطةالإثنين، 16 أبريل 2018 04:00 م
أعلن اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية،أنه تم رفع 2300 طن مخلفات من المقلب ودفنها بطرق صحية أمنة بالمدفن الصحي حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين،مشدداً علي ضرورة سير العمل والإنتهاء منه وفق جدول زمني محدد في موعد غايته 30 يونيو 2018 وذلك من خلال تكثيف الأعمال وتوفير كافة المعدات اللازمة وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير عملية نقل المقلب .
وذلك في إطار توجيهات اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية وبالتنسيق مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة لوضع خطة لتطوير ونقل مقلب أبو خريطة وإنشاء مصنع لتدوير القمامة،بالإضافة إلى ما تقوم به محافظة المنوفية بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة من جهود لحماية البيئة وتنميتها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع للقضاء علي المقالب العشوائية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية .
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