رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد يوم العلم والابتكار بكلية الهندسة بقنا

شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى يوم العلم والابتكار الذى أقامته كلية الهندسة بقنا بحضور الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية وذلك لتكريم النماذج المشرفة من الفرق الطلابية المختلفة التى شاركت فى أنشطة علمية ودولية مختلفة.

وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته بتكريم المتميزين فى الابتكارات وخاصة الانجاز الرائع لفريق السيارة الهجين مؤكدا على تقديره لما يقوم به الطلاب من إبتكارات ،وهذا يؤكد عزيمة وقدرة الطلاب على المنافسة فى كل المسابقات، التى يشاركون فيها وحصولهم على مراكز متقدمة تساهم فى رفع أسم جامعة جنوب الوادى محليا وعالميا.

وأشاد رئيس الجامعة بمكانة البحث العلمى بالجامعة والذى ساهم فى حصول جامعة جنوب الوادى على المركز 24 بين الجامعات العربية، وفقا لتصنيف الجامعات البريطانى ،مضيفا أن الجامعة بصدد إنشاء مركز ابداع تكنولوجى لعرض كافة الانشطة والابتكارات وطالب رئيس الجامعة بإنشاء متحف بكلية الهندسة يتم فيه عرض إبتكارات الطلاب ،والمراحل التى مربت بها السيارة الهجين ويكون هذا المتحف نبراس للأجيال القادمة ويجسد تاريخ الكلية.

وأشار الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد الكلية أن الكلية نظمت يوم العلم ليتوافق مع يوم العلم الذى نظمته الجامعة لتكريم وابراز النماذج المتميزة فى الابتكار وأشاد بالدعم والرعاية التى يوليها رئيس الجامعة لكلية الهندسة ورعايته للطلاب المبتكرين، الذين يساهمون فى أن تكون جامعة جنوب الوادى فى مصاف الجامعات المتقدمة وتعد كلية الهندسة من الكليات التى تبرز وتعلى بأنشطتها من شأن الجامعة لانها قاطرة للتنمية فى المجتمع.