دورة تدريبية على صيانة الأدوات الصحية المنزلية بجامعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

تنظم إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج دورة تدريبية لطلبة وطالبات الجامعة فى تعليم أساسيات صيانة الأدوات الصحية المنزلية،اليوم الثلاثاء بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم.

وقال الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى بيان له اليوم أن الدورة تهدف إلى التعرف علي الأدوات الصحية والمنزلية وأنواعها وكيفية إصلاحها وصيانتها، بالإضافة إلى أهمية الصيانه الدورية والمستمرة للأدوات الصحي

وأوضح اسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أن الدورة تشمل تدريبات عملية على طرق استخدام الأدوات والأجهزة المنزلية وتنظيفها وصيانتها للحصول على الكفاءة المثلى لها، وذلك لإكساب الطلاب المهارات المرتبطة بالاختيار والشراء والعناية والصيانة للأدوات والأجهزة المنزلية لإطالة عمرها الزمني.

ويقول أحمد عاطف مسئول النشاط الثقافى والفنى أن عدد الطلاب المشاركين بالدورة يبلغ 150 طالب وطالبة، وأضاف أنه علي هامش الدورة ستقام مسابقة ثقافية بجوائز فورية للمشاركين في دورة ترشيد المياة .