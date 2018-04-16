جمارك ميناء السد العالى تضبط 3 محاولات تهريب أدوية طبية







أسوان - عبد الله صلاح

تمكن رجال جمارك تفتيش الركاب بميناء السد العالى، برئاسة عبد الرضى حسين مغربي من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الباخرة سيناء بتاريخ 2018/4/15 والقادمة من السودان تم الاشتباه فى الراكب "س . ع . ا . م" سودانى الجنسية.

وتم تكليف حمدى محمد أحمد مدير التعريفة ومنتصر أحمد وإبراهيم يوسف عبدالدايم مأمور الحركة بتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود عدد 69 علبة بكل منها 150 فيلم أشعة أسنان، وقدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عليها 207 آلاف جنيه.

وفي المحاولة الثانية، وعلى نفس الرحلة لاحظت نفس اللجنة وصول شقيق الراكب الذى قام بالتهرب فى المحضر الأول، وبتفتيشه تبين وجود 51 علبة بكل منها 150 فيلم أشعة أسنان و10 علب بكل منها 100 فيلم، وبلغ قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 182 ألف جنيه.

وفى المحاولة الثالثة، وأثناء تفتيش نفس اللجنة لحقائب الراكب السودانى "م . ا . م" القادم على نفس الرحلة أيضا تبين وجود 294 شريطا بكل واحد منها 10 أقرص انافرانيل Anafronel من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات (TCA) و60 شريط بروفيرون PROviron لعلاج العقم.

وقرر على طلبة مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محاضر تهرب جمركى برقم 3 و 4 و5 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات، وحرر المحاضر الأستاذ حمزة فهيم مدير مكافحة التهرب الجمركى.