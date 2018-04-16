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الإثنين، 16 أبريل 2018 11:28 ص
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جرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل جنوب وشمال قطاع غزة

الإثنين، 16 أبريل 2018 11:11 ص
جرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل جنوب وشمال قطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، جنوب وشمال قطاع غزة، ونفذت عمليات تجريف.

وذكر شهود عيان، أن جرافات الاحتلال توغلت شرق جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع توغل جرافات أخرى شرق خان يونس جنوبا.

وأشاروا، إلى أن عملية التوغل تمت فى ظل تحليق للطيران الحربى الإسرائيلى الاستطلاعى فى سماء المنطقة.


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