جرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل جنوب وشمال قطاع غزة







غزة (أ ش أ)

توغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، جنوب وشمال قطاع غزة، ونفذت عمليات تجريف.

وذكر شهود عيان، أن جرافات الاحتلال توغلت شرق جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع توغل جرافات أخرى شرق خان يونس جنوبا.

وأشاروا، إلى أن عملية التوغل تمت فى ظل تحليق للطيران الحربى الإسرائيلى الاستطلاعى فى سماء المنطقة.