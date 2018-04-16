جبريل الرجوب مغازلا حركة حماس: جزء من المشروع الوطنى الفلسطينى







كتب - أحمد جمعة

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، إن حركة حماس جزء من المشروع الوطنى الفلسطينى.

وأكد الرجوب أن حركة فتح على استعداد لتكوين شراكة مع حماس، لكن ضمن مشروع الدولة الفلسطينية وضمن سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتعددية سياسية، على أن تبنى هذه التعددية على الديمقراطية وأن يكون هناك انتخابات ديمقراطية.

وتحدث الرجوب خلال استضافته من قبل حركة الشبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة فى جامعة النجاح، بلقاء حوارى – نقلته وكالة سوا - بعدد من المحاور الرئيسة التى تمس القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تمر فى أصعب مراحلها فى الوقت الحالى، خصوصا فى ظل ما تمر به الأقاليم العربية من تغيرات وفى ظل دعم الإدارة الأمريكية الحالية للاحتلال الإسرائيلى.

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية هى المفتاح الرئيسى لمواجهة التحديات التى تمر بها القضية الفلسطينية، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، مؤكدا على أن أخطر تحد تواجهه القضية الفلسطينية يتمثل فى المحاولة الإسرائيلية والأمريكية لمحو القضية عن الأجندة الدولية.

وأكد الرجوب على ضرورة تجديد شرعية النظام السياسى الفلسطينى خوفا من أن يفقد إطاره القانونى، موضحا ضرورة إعادة تشكيل مجلس وطنى قائم على التعددية السياسية تحت إطار المشروع الوطنى.

ولفت الرجوب إلى الاستعداد لتأجيل انعقاد المجلس الوطنى إلى حين الحوار والتوافق بين أطراف الانقسام وجميع الأطراف السياسية الأخرى، وأن يكون المجلس الجديد نتاج لعملية ديمقراطية وتوافق.