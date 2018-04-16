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جامعة سوهاج تطلق منحة ‘‘ IBM ‘‘ لتأهيل الطلاب لسوق العمل

الإثنين، 16 أبريل 2018 07:36 م
جامعة سوهاج تطلق منحة ‘‘ IBM ‘‘ لتأهيل الطلاب لسوق العمل جامعة سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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أطلق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية  بجامعة سوهاج منحة IBM  الدراسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل و العمل بالشركات التكنولوجية الكبرى، بمقر المركزبالجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة .

 وقال أن المنحة تأتى في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ومركز الخدمات و شركة IBM،  بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والاكاديمي و الإلكترونى للطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي .

 ومن جانبه اضاف الدكتور محمود  أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية و المعرفية بالجامعة إن المنحة تضم ٢٢ طالبا و٣ من أعضاء هيئة التدريس، كما  أن برنامج المنحة   يتضمن تدريب الطلاب على كيفية تنظيم و تجميع البيانات حول ادارة المشروعات و استخدامها بعد تحليلها كأساس في علم Internet of Things او  IOT ،  تصميم مستودع للبيانات يهتم بتخزين المعلومات بشكل أسهل و أكثر دقة، و سوف يحاضر  بها المهندس محمد الخولي IT specialist في IBM والفريق المعاون له .

 جدير بالذكر  أن  هذه المنحة تقدم لأول مرة بجامعة حكومية،  و مدتها  60 ساعة مقدمة للطلبة و أعضاء هيئة التدريس بالمجان ، وذلك في ضوء سعي  الجامعة لتقديم الأفضل لطلابها، علمًا بأن تكلفة المنحة الفعلية 1500 دولار.

 


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