جامعة سوهاج تطلق منحة ‘‘ IBM ‘‘ لتأهيل الطلاب لسوق العمل







سوهاج محمود مقبول

أطلق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بجامعة سوهاج منحة IBM الدراسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل و العمل بالشركات التكنولوجية الكبرى، بمقر المركزبالجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة .

وقال أن المنحة تأتى في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ومركز الخدمات و شركة IBM، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والاكاديمي و الإلكترونى للطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي .

ومن جانبه اضاف الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإلكترونية و المعرفية بالجامعة إن المنحة تضم ٢٢ طالبا و٣ من أعضاء هيئة التدريس، كما أن برنامج المنحة يتضمن تدريب الطلاب على كيفية تنظيم و تجميع البيانات حول ادارة المشروعات و استخدامها بعد تحليلها كأساس في علم Internet of Things او IOT ، تصميم مستودع للبيانات يهتم بتخزين المعلومات بشكل أسهل و أكثر دقة، و سوف يحاضر بها المهندس محمد الخولي IT specialist في IBM والفريق المعاون له .

جدير بالذكر أن هذه المنحة تقدم لأول مرة بجامعة حكومية، و مدتها 60 ساعة مقدمة للطلبة و أعضاء هيئة التدريس بالمجان ، وذلك في ضوء سعي الجامعة لتقديم الأفضل لطلابها، علمًا بأن تكلفة المنحة الفعلية 1500 دولار.