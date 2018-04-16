توقيع بروتوكول تعاون بين مديرتى الصحة بدمياط والدقهلية لتدريب الأطباء والتمريض







دمياط- معتز الشربينى

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بدمياط ونظيرتها بالدقهلية بقاعة المحاضرات بمستشفى دمياط التخصصي بشأن تدريب الأطباء والتمريض والفنيين بوحدات الكلى بدمياط ، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية للمرضى على مدارثلاث أيام "16 - 23 - 30 " من شهر ابريل الحالى داخل المستشفى.

وأكد المحافظ فى بيان له،أن هذا البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة وادخال خدمات جديدة فى مجال أمراض الكلى والتى تفتقدها المحافظة وذلك للرفع عن كاهل المريض الدمياطي عناء ومشقة السفر للعلاج بمحافظات أخرى مضيفا أن ذلك ياتى ضمن حرص الدولة لتحقيق التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" من خلال مواجهة العديد من التحديات أهمها تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر انصافا ووضع خطط واستراتيجيات خاصه بتطوير المستشفيات ومراكز طب الأسرة.

وتوجه المحافظ فى كلمته بالشكر إلى جميع القائمين على هذا التعاون على رأسهم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتور أسامة الشحات رئيس قسم الكلى بمستشفى المنصورة الدولي و الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط وتوجه بطلب للدكتور أسامة الشحات بالمرور على جميع مستشفيات دمياط وتسجيل الملاحظات الخاصة بها تمهيدا لدراستها والعمل على حلها.

كما توجه المحافظ ، بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد عماد وزير الصحة لدعمه الشديد لقطاع الصحة وعمله الدائم على تطوير المستشفيات وإمدادها بالأجهزة الحديثة والأطباء المدربة على أعلى مستوى وأحمد الشعراوى محافظ الدقهلية على ترحيبه بهذا التعاون وتبادل الخبرات لدعم مستشفيات دمياط.

وفى نهاية مراسم التوقيع عبر المحافظ عن سعادته البالغة بهذا التعاون آملا أن يحقق البروتوكول أهدافه في خدمة المرضى وأن تتكرر مثل هذه الدورات بالمحافظة.