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توقف محطة كهرباء غزة عن العمل لنقص الوقود

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:25 ص
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل لنقص الوقود الرئيس الفلسطينى محمود عباس


غزة (أ ش أ)
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توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء فى غزة عن زيادة عدد ساعات الفصل إلى 16 متواصلة، مقابل 4 ساعات وصل.

ويعتمد قطاع غزة فى هذه الأثناء على قدرة الخطوط الإسرائيلية والبالغة 120 ميجا وات.

وحذرت الشركة من تداعيات النقص الحاد فى إمدادات الكهرباء وانعكاسه على القطاعات الحيوية فى غزة، داعية جميع الأطراف إلى ضرورة الإسراع فى إسعاف هذا القطاع لتدارك الانحدار الخطير الذى قد يطال حياة المواطنين.


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