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الإثنين، 16 أبريل 2018 06:01 م
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توريد 2134 طن قمح لصوامع الشرقية فى اليوم الأول من الحصاد

الإثنين، 16 أبريل 2018 05:36 م
توريد 2134 طن قمح لصوامع الشرقية فى اليوم الأول من الحصاد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن كمية الأقماح المحلية الموردة فى اليوم الأول من موسم حصاد 2018، بلغت 2134 طن و514 كيلو قمح حتى الآن، مضيفًا أن بيان الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أوضح استقبال صوامع الحسينية 1409 طن و330 كيلو قمح، وصوامع القرين استقبلت 245 طن و770 كليو قمح، بينما أوضح بيان "الشون التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا " أن صومعة المنى استقبلت 156 طن و214 كيلو قمح، واستقبلت الغابة 323 طن و 200 كيلو قمح.

وأشار المحافظ، فى تصريحات صحفية، أنه تم الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعى الحالى، لتوريد القمح المحلى بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و 846 فدان.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة، لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحا أن إجمالى عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 46 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة استيعابية 551 ألف و 208 طن تكفى للاحتياجات المحافظة من القمح.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم تحديد 10 نقاط للتجميع بمراكز " بلبيس – أولاد صقر – منيا القمح - الحسينية – القرين - ديرب نجم – أبو كبير – ههيا- العاشر من رمضان "  بسعة تخزينية 260 ألف و702 طن.

 


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