انتحار شاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

انتحار شاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية بالشرقيةالإثنين، 16 أبريل 2018 10:06 م
جثة - أرشيفية
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انتحر شاب اليوم بإلقاء نفسه فى ترعة الإسماعيلية ببلبيس بمحافظة الشرقية، فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولتهم العثور على الجثمان وانتشاله.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانتحار "ر.م.ع" 23 سنة، من قرية "بساتين بركات" بمركز بلبيس.
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بضائقة نفسية، فيما يُكثف رجال الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثمان.
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