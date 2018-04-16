انتحار شاب ألقى بنفسه في ترعة الإسماعيلية بالشرقية







الشرقية –فتحية الديب

انتحر شاب اليوم بإلقاء نفسه فى ترعة الإسماعيلية ببلبيس بمحافظة الشرقية، فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولتهم العثور على الجثمان وانتشاله.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانتحار "ر.م.ع" 23 سنة، من قرية "بساتين بركات" بمركز بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بضائقة نفسية، فيما يُكثف رجال الإنقاذ جهودهم لانتشال الجثمان.