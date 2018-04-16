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الإثنين، 16 أبريل 2018 02:33 م
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المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية تكرم محافظ جنوب سيناء

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:01 م
المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية تكرم محافظ جنوب سيناء المنظمة العربية للتنمية الإدارية تكرم محافظ جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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كرم الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية و الدكتور هشام الجعضى رئيس مؤتمر الغذاء والدواء اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال أعمال المؤتمر العربى الثالث للغذاء والدواء والأجهزة الطبية المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 15-17ابريل.

وبدأت فعاليات المؤتمر أمس بمدينة السلام شرم الشيخ والذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية دولة رئيس الوزراء المصرى المهندس شريف إسماعيل.

والذى افتتح فعالياته الدكتور ناصر الهتلان القحطاني- مدير عام المنظمة، أعقبها كلمة سعادة الدكتور سليمان بن صالح الدخيل - مدير عام المجلس، ومعالى الدكتور هشام بن سعد الجعضي- رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، كما عُرض فيلم تسجيلى عن المؤتمر فى دوراته السابقة مع شرح للدكتور عادل السن- رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر.

ثم ألقى الدكتور عماد الدين راضي- وزير الصحة والسكان المصرى كلمته، واختتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم الرعاة والشركاء فى المؤتمر.

يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام معايير جودة أنظمة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، ومناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه الهيئات الرقابية والشركات المصنعة والمسوقة فى الوطن العربى فى هذه المجالات، وكذلك مراجعة اللوائح والأنظمة المحلية لدعم وتعزيز الصناعة فى الوطن العربى بما يكفل الاكتفاء المحلى وسعياً للمنافسة العالمية.

بالإضافة إلى استعراض التجارب العربية الناجحة فى مجال التصنيع الدوائى وإنشاء هيئات للغذاء والدواء وصولاً لرسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى جودة وسلامة الغذاء والدواء بكافة الدول العربية، كما تضمن المؤتمر معرض مصاحب للشركات والمؤسسات العاملة فى المجال. يشارك فى المؤتمر ممثلى وزارات الصحة من 17 دولة عربية السعودية، والإمارات، ومصر، وسلطنة عمان، والمغرب، والجزائر، والأردن، الكويت، واليمن، والسودان، والعراق، وليبيا، وتونس، والبحرين، وفلسطين، لبنان، موريتانيا بالإضافة إلى 10 دول أجنبية ايطاليا، الهند، الولايات دول أجنبية ايطاليا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، هولندا، أيرلندا، كندا، ألمانيا، بلجيكا.

 

 

 

 


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