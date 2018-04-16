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الإثنين، 16 أبريل 2018 03:04 م
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المكتب السلطانى العمانى يبحث مع رئيس أركان البحرية البريطانية علاقات البلدين

الإثنين، 16 أبريل 2018 02:07 م
المكتب السلطانى العمانى يبحث مع رئيس أركان البحرية البريطانية علاقات البلدين السلطان قابون بن سعيد سلطان عمان - أرشيفية


أ ش أ
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التقى وزير المكتب السلطانى العمانى الفريق أول سلطان بن محمد النعمانة، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية الفريق أول بحرى السير فيليب جونز والوفد المرافق له، الذى يزور السلطنة حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - الأحاديث الودية، كما استعراضا مسيرة العلاقات التاريخية فى كافة المجالات وسبل تطويرها بما يحقق مصالح البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وفى سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية والوفد المرافق له، مركز الأمن البحرى ضمن زيارته للسلطنة، يرافقه اللواء الركن بحرى عبدالله بن خميس الرئيسى قائد البحرية السلطانية العمانية، حيث اضطلع على مهام وأدوار المركز المتمثلة فى إدارة وقيادة عمليات الأمن البحرى من المخاطر البحرية ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر.


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