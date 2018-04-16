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الخميس المقبل .. الشباب والرياضة بسوهاج تنظم بطولة الجمهورية للسومو للكبار

الإثنين، 16 أبريل 2018 11:59 ص
الخميس المقبل .. الشباب والرياضة بسوهاج تنظم بطولة الجمهورية للسومو للكبار السومو - أرشيفية


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج،عن قيام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع منطقة سوهاج للجودو والسومو بتنظيم بطولة الجمهورية للسومو للكبار يوم الخميس القادم 19 أبريل بمركز شباب مدينة سوهاج.

وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم الأنشطة الرياضية، مشددا على أهمية تضافر كافة الأجهزة المعنية لإنجاح البطولة وخروجها بالشكل المشرف لمحافظة سوهاج.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد، والشباب والرياضة ، والوحدة المحلية ، والعلاقات العامة بالمحافظة بالتنسيق وتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح البطولة ، مؤكدا على دعمه الكامل للرياضة والرياضيين بسوهاج، مشيرا إلى أن المحافظة متميزة فى مجال الرياضة وبها العديد من الابطال مما يؤهلها لتصبح مركز تنوير رياضى،والمنافسة فى كافة البطولات المحلية والعربية والعالمية.

وقال عبد المنعم فى بيان إن الرياضة تعمل على تحقيق التوازن وتساهم فى بناء العقل السليم وتنشيط الذهن بما يساعد على بناء اجيال واعية من الشباب قادرة على تحمل المسئولية وبناء الوطن بما يخدم التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه قال كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة إن الاتحاد المصرى للجودو والسومو اختار محافظة سوهاج لتنظم بطولة الجمهورية للسومو للكبار يوم الخميس القادم بمركز شباب سوهاج، برعاية محافظ الإقليم الذى سيشهد حفل الختام الساعة السادسة من مساء نفس اليوم  وتكريم الفائزين فى البطولة على مستوى الجمهورية وتقديم الميداليات والجوائز لهم.

 

 

الاتحاد المصري للجودو والسومو
الاتحاد المصري للجودو والسومو

 


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