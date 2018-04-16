البعثة المصرية للآثار تبدأ أعمال حفائرها بالفيوم







الفيوم - رباب الجالى

قال سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم ، إن البعثة المصرية للآثار بدأت أعمال الحفائر في منطقة جرزا بمركز طامية برئاسة الدكتور باسم جهاد معاون وزير الآثار وعادل سعد مندي مفتش آثار الفيوم.

وذكر الشورة فى تصريحات له ، أن منطقة جرزا يجرى بها أعمال حفائر بواسطة البعثة الفرنسية برئاسة دكتور هولين، وهي بعثة تابعة للمعهد الفرنسي للآثار بالقاهرة.

كما تقوم منطقة آثار الفيوم بإجراء حفائر في موقع الحمام الصغير بمنطقة كيمان فارس بإشراف عاشور خميس مفتش الآثار بعد أن اعتمدت وزارة الآثار 100 ألف جنيه لأعمال الحفائر بالمنطقة.

ولفت مدير عام آثار الفيوم أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية وافقت علي الطلب المقدم من محافظة الفيوم لإجراء حفائر علي منطقة الحمام الكبير بكيمان فارس علي نفقة المحافظة وذلك بعد أن تقدم اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الي لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لإجراء حفائر بهذه المنطقة وتصفيتها لإقامة مشروعات ذات نفع عام.