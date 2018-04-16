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الأمن السودانى: لا تراجع عن قرارات جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد

الإثنين، 16 أبريل 2018 08:56 م
الأمن السودانى: لا تراجع عن قرارات جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد الشرطة السودانية


الخرطوم (أ ش أ)
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أكد مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى، الفريق مهندس صلاح عبد الله قوش، أنه لا تراجع ولا نكوص عن تنفيذ قرارات الدولة الرامية إلى جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مشيرًا إلى خطة متكاملة لمواصلة تنفيذ الحملة ومحاربة كافة الظواهر السالبة، سيتم تنفيذها بالتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية المواطنين، حتى يسود السلام والاستقرار.

واستعرض قوش - خلال اللقاء التنويرى الذى عقد اليوم الاثنين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور وضم الفعاليات السياسية والمجتمعية وقيادات الأجهزة التنفيذية الأمنية والعسكرية والشرطية - الوضع الإقليمى الراهن، بجانب الوضع الداخلى بالسودان.

وأكد قوش، أن السودان يشهد أكبر قدر من الأمن والاستقرار وبدأ يتعافى من الحروب والصراعات الداخلية بفضل مجهودات القوات النظامية المختلفة، مبشرًا بإنزال مخرجات الحوار الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والسلام، علاوة على إحكام الاتفاق السياسى بين القوى السياسية المختلفة.

وقال إن الوطن العربى وأفريقيا يمران بصراعات وتكتلات، الأمر الذى يكلف الدولة الكثير من الجهود تجاه تعزيز الوحدة الوطنية، مبرزًا موقف السودان المتوازن والحيادى فى التعامل مع عدد من الدول، و عدم الانحياز إلى أى طرف من أطراف الصراعات العربية والأفريقية، وتحسين العلاقات مع دول الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار.

 


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