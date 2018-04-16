افتتاح مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة بمشاركة 8 دول عربية







جنوب سيناء – فايزة مرسال وعزوز الديب

شهد مسرح هوليود بمدينة شرم الشيخ اليوم افتتاح مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة اليوم بمشاركة 8 دول عربية هى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين وسوريا ولبنان بالإضافة إلى مصر.

وصرحت نيفين أبوزيد رئيسة المهرجان بأن هذا الحدث الدولى يهدف لإبراز التميز العربى فى مجال الطهى وخلق روح المنافسة والتحدى بين الدول المشاركة فى المهرجان وأيضا نهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية فى تنشيط السياحة من خلال استضافة عدد من الدول للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان.

وقال الشيف محمد القماش فى كلمته أن التتافس بين المتسابقين يهدف إلى التنوع والابتكار من خلال تنوع الدول المشاركة وتميز الأكلات التى يقدمها المتسابقين.

وأضاف الشيف محمد يحيى من سوريا أن المطبخ السورى لها أكلات مميزة يشهد لها العالم أجمع وأيضا المطبخ العراقى والمصرى.

من جانبه قال الشيف نديم ملحم من فلسطين أن المطبخ الفلسطينى له طابعا مميزا وله أكلات يشتهر بها وسوف نقدم عدد من الأكلات المميزة خلال المهرجان

كما أعرب عن تقديره لإدارة المهرجان لللوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء فى فلسطين وسوريا.

وقام كل وفد بإلقاء كلمته خلال فعاليات الافتتاح التى اختتمت بعروض غنائية للترحيب بالوفود المشاركة فى المهرجان الذي يستمر حتى 20 أبريل الجارى.