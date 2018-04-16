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استمرار القوافل الشبابية تواصل بمركز أدكو بالبحيرة

الإثنين، 16 أبريل 2018 06:18 م
استمرار القوافل الشبابية تواصل بمركز أدكو بالبحيرة القوافل الشبابية


البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، فعاليات مبادرة القوافل الشبابية بمركز شباب ادكو تحت عنوان "من الشباب للشباب" ،بحضور القافلة الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة وأحمد عاشور معاون محافظ البحيرة،  والدكتور محمد اللافى علام أستاذ العلوم السياسية بمعهد الخدمة الاجتماعية .

من جانبه أكد الدكتور أحمد عاشور معاون محافظ البحيرة ، على أهمية  هذه الندوات الشبابية للوصول لأفكار ورؤى مشتركة، تهدف إلى المشاركة فى صنع واتخاذ القرار  ،مضيفًا أن هذه المبادرة يشارك فيها نخبة من أساتذة الجامعة وأعضاء مجلس النواب ،وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية  ،و تضم المبادرة برنامجا متكاملا لاكتشاف المواهب الشبابية فى كافة المجالات الثقافية والفنية.

وشدد  الدكتور محمد اللافى علام ،على  أهمية المشاركة السياسية للشباب والدخول فى معترك العمل العام من أجل تطوير وتنمية البلاد ، مشيرا إلى مشاركة الشباب  بنسبة كبيرة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة قطع الطريق  الأباطيل، التى تروج أن الشباب المصرى مهمش ولايهتم بأمور بلاده.

 

 


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