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الإثنين، 16 أبريل 2018 09:26 ص
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إسرائيل تصادر خياما أقيمت على أنقاض مدرسة تم هدمها فى الخليل

الإثنين، 16 أبريل 2018 09:09 ص
إسرائيل تصادر خياما أقيمت على أنقاض مدرسة تم هدمها فى الخليل قوات الاحتلال - أرشيفية


رويترز
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قالت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى صادرت خياما أقيمت على أنقاض مدرسة هدمتها الأسبوع الماضى فى منطقة الخليل.

وأضافت الوزارة فى بيان لها "أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلى بالاعتداء (مساء الأحد) للمرة الثانية على مدرسة زنوتا الأساسية المختلطة (التحدى 7)، والتى تعرضت للهدم الأسبوع الماضى، حيث قامت قوات الاحتلال بمصادرة الخيام والأثاث الموجود على أنقاض المدرسة".

وذكر محمد سامى مدير التربية والتعليم العالى فى الخليل أن "الاحتلال سلب خياما كانت تأوى 40 طالبا وطالبة من قرية زنوتا وسلب الأثاث الذى وفرته وزارة التربية والتعليم العالى لاستمرار المدرسة"، وقالت القوات الإسرائيلية التى أزالت المدرسة يوم الثلاثاء الماضى إنه تم بناء المدرسة فى منطقة أثرية.

وقال مُنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية فى بيان إن أى بناء سيُمثل خطورة كبيرة على الآثار التاريخية الموجودة فى المكان.

وعاد التلاميذ للمدرسة فى صباح اليوم التالى للهدم، لكن ليتلقوا دروسهم فى خيام وليس فى مبنى قبل أن تزيلها السلطات الإسرائيلية أمس.

وكانت المدرسة تخدم تجمعا بدويا فى جنوب الخليل، ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية حول مصادرة الخيام.

 

 


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